Фото: vk.com/fotovybory22
Имена первых победителей конкурса фотографий и селфи с избирательных участков #фотовыборы22 назовут в Барнауле 22 марта в 18:00, сообщает "Катунь 24".
На сайте телеканала будет опубликована информация о победителях в пяти номинациях проекта:
- "Самое улыбчивое фото";
- "Самое оригинальное фото";
- "Лучшее семейное фото";
- "Лучшее массовое фото";
- "Самое патриотичное фото".
Претендентов на получение ценных призов накануне в прямом эфире телеканала "Катунь 24" в программе "Ваш вопрос" определили члены жюри конкурса — блогеры, представители СМИ, фотографы и общественники.
Всего на конкурс было отправлено более 15 тысяч фотографий. Самому старшему участнику проекта – 104 года.
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