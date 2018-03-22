Фото: vk.com/fotovybory22

Имена первых победителей конкурса фотографий и селфи с избирательных участков #фотовыборы22 назовут в Барнауле 22 марта в 18:00, сообщает "Катунь 24".

На сайте телеканала будет опубликована информация о победителях в пяти номинациях проекта:

"Самое улыбчивое фото";

"Самое оригинальное фото";

"Лучшее семейное фото";

"Лучшее массовое фото";

"Самое патриотичное фото".

Претендентов на получение ценных призов накануне в прямом эфире телеканала "Катунь 24" в программе "Ваш вопрос" определили члены жюри конкурса — блогеры, представители СМИ, фотографы и общественники.

Всего на конкурс было отправлено более 15 тысяч фотографий. Самому старшему участнику проекта – 104 года.