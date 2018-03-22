Роскачество нашло на Алтае дефективный батон с повышенной кислотностью

Масштабное исследование нарезных батонов в Сибирском федерально округе провело "Роскачество". По результатам экспертизы был выявлен ряд серьезных нарушений. Так, в Новосибирске обнаружен хлеб с картофельной болезнью, а в Алтайском крае "отличился" производитель "Русский хлеб". В его батонах нашли повышенную кислотность мякиша.

Нарезные батоны 20 торговых марок были закуплены в магазинах Алтая, Забайкалья, Красноярского края, Бурятии, а также в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях. По результатам испытаний нарезные батоны лишь одной торговой марки – "Нарезной-Ч" (ООО "Черновский хлебозавод", Забайкальский край) – признаны товаром повышенного качества. Они сделаны из муки высшего сорта и не содержат таких улучшителей, как броматы, фосфаты и семикарбазид.

Между тем жителям Алтайского края будет небезынтересно узнать о том, кто из хлебопеков нарушает "правила игры". Многие из торговых марок, о которых пойдет речь ниже, представлены в нашем регионе.

Так, повышенная кислотность мякиша была найдена в батонах под торговой маркой "Русский хлеб" (Алтайский край). Скорее всего, для производства этих батонов использовалась несвежая, ставшая прогорклой мука, либо была нарушена технология производства хлеба, указывает "Роскачество".

Другими нарушителями стали АО "Бердский хлебокомбинат", "Восход" и "Инской" (Новосибирская область). В батонах этих компаний нашли картофельную болезнь. А томское ООО ПК "Лама" "специализировалось" на недовесе. Информация о выявленных нарушениях отправлена в контрольно-надзорные органы.

Между тем несмотря на недостатки качества, все нарезные батоны СФО безопасные. Роскачество, кстати, рекомендует покупать столько хлеба, сколько вы сможете съесть в ближайшее время. Срок годности пшеничных батонов составляет не более 24 часов. Если комнатная температура превышает 20 С, храните хлеб в холодильнике.