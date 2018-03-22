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Флагман ВМС США подлодка Connecticut застряла во льдах Арктики во время отработки сценариев нанесения ударов по России. Об этом пишет "Российская газета".

Согласно плану учений сил НАТО субмарины Hartford и Connecticut, являющиеся гордостью военно-морского флота США, должны были всплыть и нанести условный удар по противнику.

При этом одной атомной подлодке не удалось подняться на поверхность из-за мощного ледового покрова, а другая субмарина смогла пробить лед, но получила сильный дифферент на корму.

Газета отмечает, что на опубликованных снимках видно, что толщина льда не превышала 40 сантиметров.

Уточняется, что субмарины используют "стелс-технологии" и вооружены крылатыми ракетами.