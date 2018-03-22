Фото: twitter.com
Флагман ВМС США подлодка Connecticut застряла во льдах Арктики во время отработки сценариев нанесения ударов по России. Об этом пишет "Российская газета".
Согласно плану учений сил НАТО субмарины Hartford и Connecticut, являющиеся гордостью военно-морского флота США, должны были всплыть и нанести условный удар по противнику.
При этом одной атомной подлодке не удалось подняться на поверхность из-за мощного ледового покрова, а другая субмарина смогла пробить лед, но получила сильный дифферент на корму.
Газета отмечает, что на опубликованных снимках видно, что толщина льда не превышала 40 сантиметров.
Уточняется, что субмарины используют "стелс-технологии" и вооружены крылатыми ракетами.
Комментарии
И зачем они отрабатывают эти удары? Смешно и страшно.
22.03.2018 14:26
Ира
И зачем они отрабатывают эти удары?
Потому что это цивилизованные государства, перед которыми местные либерастные подстилки готовы на карачках ползать, призывая всех покаяться и попросить прощения.
А с ледоколами у них то очень плохо...Единственный тяжелой ледокола Polar Star выпуска 1976 году. Придется им наверное обращаться к своему вероятному противнику.
Совсем разруха у них во всем.Не то,что у нас!
-гость- 14:29
Лиза? Пескова? опять троллишь из Эффелевой башни
22.03.2018 14:26
Ира
Демократию так по всему миру разносят.
Лиза? Пескова?
Не угадала, подстилка либерастная. Иван Федорович Крузерштейн.