Фото: xboxnews.ru

Экс-депутата Государственной Думы Вадима Варшавского задержали в российской столице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Уточняется, что Варшавского подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей из банка "Петрокоммерц".

Согласно данным полиции, бывший депутат разработал с соучастниками план хищения денег из банка, у которого в 2015 году отозвали лицензию.

Подчеркивается, что бывший депутат присвоил себе деньги по договору между его предприятием и "Петрокоммерцем".

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Экс-депутат сейчас задержан, решается вопрос о мере пресечения.

ТАСС добавляет, что, по данным следствия, деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент был Варшавский.