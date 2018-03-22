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ТОП-100 надежных банков России 2018 года составил Forbes — лидером рейтинга оказался Росбанк.

На второй строчке оказался "Юникредит банк", на третьей — Райффайзенбанк. Примечательно, что все три лидера являются "дочками" иностранных банков.

Лидер прошлогоднего рейтинга надежности в лице Сбербанка на сей раз оказался на четвертом месте.

Пятая позиция у Ситибанка. Шестое место занимает банк "Нордеа". На седьмой строчке оказался ВТБ, а "Бэнк оф Чайна" попал на восьмое место.

Девятое место у банка "Интеза". Десятку лидеров замыкает Газпромбанк.

В группу банков с наивысшей надежностью также вошли "Альфа-банк", Россельхозбанк и "Российский капитал".