Сегодня покупки через интернет совершает все больше и больше людей. Это удобно, просто и выгодно. Причем темпы и объемы интернет-торговли в нашей стране растут невероятно быстро (в 2011 году ее объем составлял 257 млн долларов, а в 2017 году — уже более 1 млрд). Все указывает на то, что это направление будет только развиваться. Именно на этой волне компания WinWinPeople Capital создала интернет-платформу Switips, позволяющую не только экономить на покупках, но и зарабатывать. По данным специалистов, это предложение будет встречать все больше сторонников и привлекать больше партнеров.

На сегодняшний день более 800 магазинов уже зарегистрировано на этой платформе, здесь регулярно устраиваются акции и спецпредложения. Возможности и разнообразие, которые может предложить интернет-площадка, быстро растут и за счет этого она обогнала многих своих конкурентов.

WinWinPeople Capital, можно сказать, убивает "двух зайцев", так как такой процесс является выгодным для обеих сторон: покупателям, которым возвращается приятная сумма от каждой покупки, и ритейлерам, которые избавлены от затрат на рекламу. Впрочем, название компании так и переводится – "выигрыш обеих сторон сделки".

Все, что нужно, это пройти регистрацию на интернет-платформе Switips и в дальнейшем получать при покупке товаров в любимых магазинах наиболее выгодный кэшбэк (возврат средств с покупки) и зарабатывать неплохие деньги. Регистрация абсолютно бесплатна, но возможна только по ссылке от партнера.

Таким образом, вы экономите сами, бесплатно подключаете новых участников, затем постепенно начинаете получать полностью пассивный доход в виде процента от кэшбэка клиентов и других бонусов.

"Switips – это, по сути, сайт с бесплатной регистрацией. При этом каждый покупатель, который на нем регистрируется, получает доступ ко всем магазинам. А затем в личном кабинете отслеживает, какие суммы вернулись на счет. Мы не меняем привычки людей — мы просто помогаем им экономить", — говорит партнер компании Наталья Чжао.

В компании WinWinPeople Capital не остановились на достигнутом и усовершенствовали идею. Теперь есть возможность получать повышенный кэшбэк и еще больше зарабатывать за счет привлечения своих друзей и знакомых, которые также имеют отличную возможность экономии и заработка. Для этого нужно приобрести карту Gold – тогда вы получаете повышенный процент от покупок и появится способ заработать. Потраченные средства очень быстро возвращаются за счет повышенных отчислений. Привлекайте клиентов, которые приобретут карту Gold, и затем получайте от каждой их покупки 5% себе на счет. Покупают другие – зарабатываете вы!

"При регистрации на платформе Switips есть два варианта. Если вы просто регистрируетесь, вам присваивают статус Silver, — говорит партнер компании WWP Capital Николай Чжао. — Если же приобретаете виртуальную карту Gold, кэшбэк возрастает на 60% и в конечном итоге может достигнуть 32-36%. А иногда — с учетом ваших купонов и кэшбэка по банковской карте — Ваша выгода может достигнуть и 90%! Карта Gold — это продукт нашей компании. Затраты на ее приобретение быстро окупаются".

Компания WWP построена по принципу сети. Однако, в отличие от многих сетевых компаний, вам не нужно ничего продавать (основной продукт в данном случае – кэшбэк). Вы просто предлагаете другим людям получать дополнительную выгоду при совершении ими покупок в интернете.

"Если вы сомневаетесь, что у вас получится зарабатывать в нашей компании, то для вас есть специальная обучающая школа, благодаря которой наша команда умных партнеров стала динамичной и быстро развивающейся. Партнеры компании всегда на связи, где бы вы ни находились. И вы сможете достичь хороших результатов", — говорит Николай Чжао.

О том, как на практике зарабатывать хорошие деньги и помогать это делать своим друзьям и знакомым, а также о других деталях работы платформы Switips компании WWP Capital, все желающие смогут узнать на встрече в Барнауле. Представители компании расскажут и научат вас, как работает эта технология. Приходите, будет интересно.

Дата встречи: 27 марта

Время проведения: 19.00 часов

Вход: свободный

Место: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 117 (учебный центр Digital Space), 1 этаж, конференцзал

Запись по телефону: 8-953-777-88-88

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