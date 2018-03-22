Фото: knk.media

Суд признал виновным 17-летнего жителя города Иваново Ивановской области в убийстве сверстника. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что инцидент произошел 2 октября минувшего года. Подсудимый со знакомыми пришел на заранее назначенную встречу с потерпевшим, который тоже был не один. Сначала между подростками завязалась словесная ссора, причиной для которой стали нелицеприятные высказывания подсудимого в соцсетях в адрес потерпевшего и его друзей. Ссора переросла в драку двух компаний, в ходе который подсудимый ударил ножом-бабочкой потерпевшего в грудь и скрылся с места происшествия. Орудие убийства подросток по пути выбросил в кусты.

Отмечается, что суд приговорил молодого человека к шести годам воспитательной колонии. Также суд удовлетворил гражданский иск родителей убитого подростка на сумму 1,8 миллиона рублей в счет компенсации морального ущерба.