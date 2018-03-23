На одной из старейших улиц Барнаула — улице Гоголя — известной с начала XVIII века, в течение нескольких десятков лет находится здание бывшей мебельной фабрики. Это строение под номером 52, возвели в 30 годах прошлого столетия. Никакой особой архитектурной ценности оно не имеет, а из-за удобного расположения и некоторой уединенности (не на красной линии, но в центре), его облюбовала молодежь, художники, музыканты, архитекторы, режиссеры и прочие представители творческих профессий.

Администрация Барнаула появилась по соседству только в 2014 году. В последние годы этот микрорайон активно застраивается: рядом с новой мэрией возводят многоэтажку, чуть дальше - за проспектом Социалистическим (улица Гоголя, 56) - построили здание в старом купеческом стиле из красного кирпича, в котором теперь разместилось главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю.

В самой же фабрике по адресу улица Гоголя, 52 до недавнего времени располагался один из магазинов компании "Винотека", автосервис, несколько небольших фирм и магазинов. В общем, получилось такое с одной стороны центральное, с другой — обособленное пространство, чем-то напоминающее московский центр "Гараж" или столичную галерею "Электрозавод".

Наверное поэтому в свое время в этом здании появилась галерея "Соль", проработавшая на втором этаже бывшей мебельной фабрики в течение нескольких лет. Здесь проводились выставки, проходили театральные премьеры и кинопоказы, а также функционировали студии детского творчества, фотомастерская и коворкинг — то есть открытая площадка для работы не в офисе. Закрылось арт-пространство в 2015 году. Как поясняли его организаторы, причиной тому стала арендная плата, которую владельцы галереи больше не могли себе позволить. Затем место "Соли" заняло брендинговое агентство Punk You Brands.

Открывались по этому адресу два клуба: сначала "Кварты", а после "Брусника", студия звукозаписи, бары "Пробка" и "Стаут Маклауд" и многое другое.

Недавно арендаторы дома на ул. Гоголя, 52 начали покидать насиженные места. В 2017 году закрылась "Брусника", вскоре съехали Punk You Brands, а в начале марта этого года здесь закончил работать бар "Стаут Маклауд".

"О будущем сносе здания мы впервые узнали примерно в сентябре прошлого года. В начале декабря мы переехали", — рассказал арт-директор агентства Punk You Brands Данил Снитко.

Продается или нет?

На сайте "Алтайская Элита" появилось объявление о том, что здания на Гоголя, 52 продается. Судя по информации там представленной, речь идет о территории площадью от 0,3 Га. до 0,7143 Га. При этом одни из владельцев данного объекта полностью отрицает факт продажи, утверждая, что все работает в штатном режиме.

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Из разных источников начала поступать информация о том, что фабрику планируют снести и на ее месте построить жилой дом. За это нелегкое дело, поговаривали, возьмется компания СК "Сибирия", хотя представители застройщика официального комментария на этот счет пока не дают.

Как считают эксперты, по сути, ничего плохого в строительстве дома нет. И желание застройщика вполне понятно, учитывая, что мест в центре города не так и много, да и здание фабрики находится в крайне плохом состоянии. По словам куратора галереи "Соль" Екатерины Романовой, речь о продаже помещения шла давно.

"Я слышала давно про это. Это очевидный ход событий, речь идет о центре города, где земля очень дорогая. Хотя, если бы здание в свое время отремонтировали, то сценарий мог бы развиваться по-другому. В бытность работы "Соли" мы строили планы по реконструкции здания и созданию арт-кластера", — прокомментировала Екатерина Романова.

Чему быть

Арт-кластера на этом месте не случилось, зато вероятнее всего случится жилой дом. Каким он будет, пока не ясно. По мнению дизайнера Никиты Канарева, который также занимался развитием "Соли" и знает о доме на ул. Гоголя, 52 не по наслышке, здесь нужно возводить небольшое здание, иначе строение будет выглядеть неорганично.

"Здесь стоит построить здание с тремя или максимум пятью этажами, высотка здесь не нужна", — считает дизайнер.

Похожего мнения придерживается и архитектор Александ Деринг.

- Само по себе строение не стоит на охране, как памятник. Но, на мой взгляд, важно сохранить масштаб застройки в отличии от строящего рядом административного здания. Я буду надеяться, что фронт улицы будет дружественным к жителям города. Из-за отсутствия проекта зон охраны для исторической части Барнаула, мы не имеем регламента застройки в этой части города, последствия чего всем видны. Чего стоит ЖК "Плаза", который фактически похоронил Демидовскую площадь с обелиском, теперь она подобна хоккейной коробке в микрорайоне. Очень жаль, что историческая часть города принесена в жертву строительному лобби! — считает архитектор.

В чем ценность этого места

Как мы уже писали выше, архитектурную ценность здание бывшей мебельной фабрики не представляет, и собственники, равно как и возможные будущие застройщики данной площадки, имеют полное право делать с ней все, что захотят. Суть места на Гоголя была в другом — там сформировалось довольно сильное и активно развивающееся культурное молодежное пространство, которых в Барнауле не так много. Сейчас их осталось всего два: теАRТральная площадка "СПИЧКА" и "Кислород". Оба держатся за счет вложений их создателей.

"Кислород" в данном случае стоит особняком: барнаульский бизнесмен Анатолий Овчинников не арендовал, а выкупил здание на улице Льва Толстого, 30, привел его в порядок и предоставил возможность творческим людям открыть там театр и студии для детей, проводить вечеринки и концерты, а также оставил места для салонов красоты, кафе и многого другого.

Можно ли было сделать что-то подобное на Гоголя, 52? Определенно да, только заниматься этим было некому, а оставлять здание в том состоянии, которое есть сейчас, просто-напросто опасно.

В любом случае, здание бывшей мебельной фабрики — это частная собственность, а значит, ее будущее находится исключительно в руках владельцев.

Улица с большой историей

Улица Гоголя в Барнауле протянулась от улицы Промышленная до Малого Прудского переулка. Изначально она называлась Кузнецкая, так как давала направление к Кузнецкому острогу. Переименовали ее в 1902 году по решению Барнаульской городской думы, когда таким образом отметили 50-летие со дня смерти великого русского писателя Николая Гоголя.

Из достопримечательностей здесь находится торговый дом купца Полякова — ныне ТЦ "Красный" (проспект Ленина, 14, угол с улицей Гоголя). Этот памятник архитектуры построен в 1913 году и относится к стилю эклектика. Это здание, одно из немногих, что уцелели в крупнейшем барнаульском пожаре 1917 года.

Кроме того, на улице Гоголя стоит Дворец бракосочетания (проспект Ленина, 11, пересечение с улицей Гоголя). Возвели его в конце XIX века для семьи купцов Мальковых. Они жили там до начала ХХ века, а затем сдали в аренду предпринимателям Андроновским, открывшим там трактир, а позже ресторан "Метрополь".

Еще одной достопримечательностью улицы считают доходный дом купца Аверина или первый барнаульский небоскреб. Появившись в 1915 году, он стал самой высокой на тот момент городской постройкой. У него было четыре этажа, и в отличие от других домов, водопровод, канализация, электростанция, прачечная, котельная и удобные, большие квартиры.