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Жительницу Белокурихи приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за жестокое убийство своего гражданского супруга.
Как сообщили в краевой прокуратуре, преступление женщина совершила, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В суде было установлено, что обвиняемая нанесла топором мужчине не менее 40 ударов в область головы, лица и шеи.
"После этого, с целью сокрытия следов преступления, предприняла попытки к расчленению трупа и попыталась сжечь его в печи дома, однако, этого ей сделать не удалось, поэтому она решила его спрятать в бане расположенной на приусадебном участке, где труп и был обнаружен дочерью подсудимой", — добавляют в надзорном ведомстве.
Наказание женщина будет отбывать в колонии общего режима.
Комментарии
Ну что, эклеры всех мастей, про зверей в квартире будем говорить?
22.03.2018 15:09
- гость -
Эк у зоофила подгорело-то, за живое задело, видать) Сходи лучше и убери горы гавна, насранные за зиму во дворе твоим блоховозом.
Шесть лет за убийство?
Что это за провосудие такое?