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Радиостанция "Эхо Москвы" решила отозвать своих журналистов из Государственной Думы. Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на Telegram-канал главного редактора радио Алексея Венедиктова.

В сообщении он отметил, что "Эхо Москвы" солидарно с жертвами сексуальных домогательств и разочаровано решением думской комиссии по этике, которое приняли 21 марта. Напомним, комиссия не увидела в действиях депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах, нарушений "поведенческих норм".

Венедиктов написал, что радио теперь считает Госдуму "небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы".

Напомним, ранее о прекращении с Думой сообщили издания РБК и "Дождь". "Коммерсант" приостановил сотрудничество с комиссией по этике и Слуцким.

Слуцкого обвинили в домогательствах три журналистки — заместитель главреда телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе, продюсер "Дождя" Дарья Жук и корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова. Сам Слуцкий все обвинения отвергает.