Республика Алтай вошла в Топ-3 российских регионов по темпам роста промышленного производства в 2017 году. ИПП здесь в 2017 году составил 31,3%. Такие данные со ссылкой Росстат приводит "РИА Рейтинг".

В прошлом году рост ВВП в России составил 1,5%. Таким образом, в экономике произошло изменение тренда – двухлетний период спада сменился ростом. Из позитивных факторов следует отметить рост в промышленном производстве, в сельском хозяйстве, в розничной торговле, низкий уровень инфляции.

По итогам 2017 года промышленное производство в РФ выросло на 1%. Позитивное влияние на общую динамику промышленного производства оказал рост в сфере добычи полезных ископаемых (+2%), в обрабатывающих производствах (+0,2%) и в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (+0,1%). Падение наблюдалось лишь в сфере "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (-2,8%).

Среди позитивных аспектов регионального развития можно выделить рост числа регионов, где промышленное производство выросло. По итогам 2017 года рост был зафиксирован в 73 субъектах РФ, что на 12 больше, чем в предыдущем году. В семи субъектах РФ каждый месяц 2017 года отмечалась позитивная динамика промышленного производства – это Белгородская область, Калужская область, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Мордовия, Республика Алтай и Еврейская автономная область.

Лидером по росту промышленного производства за 2017 год стала Еврейская автономная область (+41,9%). Второе место по темпам роста промышленного производства заняла Астраханская область. По итогам 2017 года промышленное производство здесь выросло на 37,2%. Третью позицию по росту промышленного производства занимает Республика Алтай (+31,3%). Здесь рост отмечается во всех четырех сферах промышленного производства, при этом наиболее существенный – в сфере добычи полезных ископаемых (+48,3%) и в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром (+34,7%). Помесячная положительная динамика промпроизводства наблюдается в республике с февраля 2016 года.

Снизилось промышленное производство в 2017 году только в 11 субъектах РФ. В одном регионе – в Республике Хакасия промышленное производство осталось на прежнем уровне.