Фото: wallhere.com

Велопробег "Велосветлячки" пройдет в центре Барнаула в субботу, 24 марта, в рамках Международной акции "Час Земли". В нем будут участвовать представители федерации закаливания "Белые медведи", которые также приглашают всех желающих, передает "Алтайская правда".

Издание напоминает, что "Час Земли" пройдет в Алтайском крае с 20:30 до 21:30 по местному времени. Для участия в акции необходимо всего лишь выключить свет — символический жест в честь сохранения природы и ее ресурсов.

Желающие поучаствовать в велопробеге должны прибыть на площадь Советов с велосипедом, фонариком и хорошим настроением к 20:10.

По словам представительницы "Белых медведей" Евгении Лариной, "велосветлячки" проедут по пешеходной аллее проспекта Ленина от площади Советов до улицы Никитина, а затем обратно до отметки "Нулевой километр".

Велопробег пройдет под девизом "Чистая планета в чистых руках".