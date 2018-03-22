Белокуриха заняла третье место в топе малых городов России для отдыха с детьми на весенние каникулы. Рейтинг составил российский с Tvil.ru. Агентство выявило самые популярные направления у туристов.

Отмечается, что рейтинг представлен по данным броней отелей и домов с 24 марта по 1 апреля 2018 года.

В топ-5 малых городов, куда предпочитают отправляться на отдых с детьми на время школьных каникул, вошли Великий Устюг в Вологодской области, Суздаль во Владимирской области, Белокуриха в Алтайском крае, Боровск в Калужской области и Лахденпохья в Карелии.

Согласно данным анализа, российские туристы бронируют жилье в Белокурихе в дни весенних каникул в среднем на две ночи и тратят на проживание более трех тысяч рублей в сутки.

Предпочтеня туристов распредились следующим образом:

- Великий Устюг (Вологодская область) — 3,5 тысячи рублей в стуки. 2,5 ночи

- Суздаль (Владимирская область) — 4 тысячи рублей в сутки/ 3 ночи

- Белокуриха (Алтайский край) — 3,8 тысяч рублей/ 2 ночи

- Боровск (Калужская область) — 3 тысячи рублей/ 2 ночи

- Лахденпохья (Карелия) — 3,2 тысячи рублей/ 2 ночи

Отмечается, что указана средняя плата за проживание в сутки и среднее число забронированных ночей.