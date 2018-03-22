Фото: youtube.com

Пилот из США Чад Барбер разметил ролик, на котором у него отказывает двигатель во время полета. Мужчине удалось запустить его в нескольких метрах над землей, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что американец на биплане Pitts выполнял фигуры высшего пилотажа в небе над Корал-Спрингс во Флориде. Внезапно пропеллер перестал крутиться, а затем воздушное судно начало падать.

Пилот смог направить биплан к дороге, на которую мог бы приземлиться, но в последний момент двигатель все же запустился. Барбер радостно воскликнул и продолжил полет.

"Моей первой реакцией было отрицание, потому что раньше я слышал, как захлебывается двигатель, но заглох он впервые", — рассказал пилот, отметив, что подготовиться к такой неожиданной ситуации невозможно.

Барбер подчеркнул, что смог сохранить спокойствие, благодаря чему принял адекватное решение: направить самолет к подходящему для приземления месту.

В заключение пилот выразил надежду, что такое больше никогда не произойдет с ним или кем-либо еще.