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Пилот из США Чад Барбер разметил ролик, на котором у него отказывает двигатель во время полета. Мужчине удалось запустить его в нескольких метрах над землей, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что американец на биплане Pitts выполнял фигуры высшего пилотажа в небе над Корал-Спрингс во Флориде. Внезапно пропеллер перестал крутиться, а затем воздушное судно начало падать.
Пилот смог направить биплан к дороге, на которую мог бы приземлиться, но в последний момент двигатель все же запустился. Барбер радостно воскликнул и продолжил полет.
"Моей первой реакцией было отрицание, потому что раньше я слышал, как захлебывается двигатель, но заглох он впервые", — рассказал пилот, отметив, что подготовиться к такой неожиданной ситуации невозможно.
Барбер подчеркнул, что смог сохранить спокойствие, благодаря чему принял адекватное решение: направить самолет к подходящему для приземления месту.
В заключение пилот выразил надежду, что такое больше никогда не произойдет с ним или кем-либо еще.
Комментарии
У мужика стальные яйца!
над длиннющей полосой крутился, на биплане. Чего там паниковать-то. Ну не включился бы двигатель, - сел бы так и все.
А что там за бумажка ? где какая кнопка ?
Пропеллер у Карлсона)))
Пропеллер - у вентилятора, и за спиной у Карлсона, а не на самолёте...
Внезапно пропеллер перестал крутиться, а затем начал падать.
кто начал падать? пропеллер?