Ирландские танцы — это полет, крылья за спиной, необычайный драйв и красота. Именно так об этом удивительном танце отзываются его исполнители и настоящие почитатели. Ему обучаются годами, оттачивая со временем свое мастерство. Этот зажигательный танец связан с культурой кельтского народа. Его отличительной чертой являются четкие, быстрые и ритмичные движения ногами при неподвижных руках и корпусе. Исполняется он неизменно под традиционные ирландские мелодии: рилы, джиги и хорнпайпы.

Настоящую широкую популярность ирландский танец получил во всем мире благодаря выступлению легендарного коллектива Riverdance на "Евровидении" в 1994 году. Успех был ошеломляющим, и у коллектива появилось множество последователей, для которых это увлечение стало профессией и смыслом жизни.

Так, в Барнауле признанным последователем и профессионалом является Школа ирландских танцев "Аваллон". Она входит во Всемирную Ассоциацию ирландских танцев, ее представители регулярно участвуют в престижных российских и зарубежных соревнованиях. Основателем Школы стала чемпионка Сибири и Восточной Европы по ирландским танцам Мария Цимфер. А руководитель и преподаватель Школы Ульяна Рудько является успешной ученицей признанных мастеров — единственного русского участника коллектива Riverdance Сергея Назарова и солиста этого коллектива Колина Дана, а также многократной чемпионки мира по ирландским танцам Татьяны Ковальчук и чемпионки Европы Альфии Цыганковой. Девушка принимает участие в различных соревнованиях, фото которых, кстати, размещены в официальной группе Школы "ВКонтакте". Защитив две первые ступени экзаменов во Всемирной Ассоциации ирландских танцев, Ульяна стала преподавателем и сегодня имеет возможность обучать желающих этому красивому и характерному танцу.

Танцевальная школа "Аваллон" приглашает взрослых и детей с 7 лет. Занятия здесь проводятся как в группах, так и индивидуально. Обучение состоит из четырех ступеней. Сначала в течение года ученики осваивают базовые движения и элементы танца. Сюда включены ритмика, пластика, умение владеть своим телом, осваиваются осознанность движений, собранность, дисциплина. Следующие ступени занятий посвящены более сложным танцевальным элементам и наращиванию скорости выполнения элементов и связок. При достижении определенных навыков и умений танцоры имеют возможность принимать участие в различных соревнованиях. Например, в сибирских (1-4 ступень мастерства), в соревнованиях федерального уровня, по Украине и Белоруссии, а также на чемпионатах страны (4 ступень), на чемпионатах мира и Европы (4+ступень). Также все ученики "Аваллона" имеют возможность выезжать на обучение за границу и участвовать в соревнованиях, организуемых Всемирной Ассоциацией ирландских танцев в любом городе мира. Успешно пройдя обучение в школе, можно продолжить карьеру в качестве преподавателя (для этого нужно защитить экзамены), или действующего артиста.

Многие ошибочно считают, что любому танцу можно научиться самостоятельно, всего лишь копируя движения профессиональных танцоров. Однако это не так. Ирландский танец довольно сложен и требует долгих тренировок, чтобы человек стал мастером. В ирландских танцах задействованы разные группы мышц, которые в обычной жизни нами используются редко, потому "включить" нужные группы мышц поможет наставник. Кроме того, преподаватель поможет наработать технику и расскажет о секретах постижения танца.

"Для новичков важно, прежде всего, научиться управлять своим телом, развить понимание того, как вы двигаетесь в пространстве, уметь услышать музыку и подстроить в ритм каждый шаг и прыжок. Такая тонкая работа в течение нескольких месяцев со своим телом и ритмом позволяет более осознанно подходить к изучению любого другого занятия. Кроме того, что танец дает возможность иметь хорошую осанку и физические данные, человек становится более целеустремленным и собранным", — отмечает Ульяна Рудько.

Взрослым танец помогает лучше понимать свои устремления благодаря большей концентрации на своем теле и ритме музыки.

"Ирландские танцы — это возможность для настойчивого и адаптивного достижения целей. Наша основная задача — научиться управлять своим телом, услышать ритм и создать из этого единый музыкальный союз сложных элементов", — продолжает руководитель Школы "Аваллон".

Хотите освоить искусство ирландского танца? Приходите сами и приводите своих детей! Подробности и информация по указанному телефону и в соцсетях Школы.

Школа ирландских танцев "Аваллон":

г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113

Тел.: 8 (923) 644–40–76

"ВКонтакте", Instagram, сайт