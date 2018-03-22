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Суд в Барнауле вынес приговор в отношении местной жительницы за попытку похитить без малого 250 миллионов рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, женщину признали виновной в покушении на мошенничество путем обмана в особо крупном размере. Преступление не было доведено до конца по не зависящим от горожанки обстоятельствам.

В суде было установлено, что в 2014 году бухгалтер одной из организаций города при невыясненных обстоятельствах получила в свое распоряжение подложную расписку от имени руководителя компании о том, что он, якобы, занял у нее 30 миллионов рублей.

Что касается уплаты процентов, то по информации надзорного ведомства, "ставка" составляла 35% годовых, а также предусматривалась пеня и штраф в случае нарушения срока возврата займа. Более того, эта расписка предусматривала передачу в счет погашения долга долей в уставных капиталах юрлиц и всего зарегистрированного имущества потерпевшего в случае не возврата им якобы полученных денег.

В итоге женщина подала в один из барнаульских судов иск о взыскании несуществующего долга. От потерпевшего она хотела получить более 250 миллионов рублей. Примечательно, что суд первой инстанции частично удовлетворил ее требования, а женщина обжаловала это решение в краевом суде. Но эта инстанция отменила изначальный вердикт.

Свою вину в инкриминируемом ей деянии горожанка не признала. Однако суд приговорил ее к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 250 тысяч рублей.

"Приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалован сторонами. При этом прокуратурой в апелляционном представлении поставлен вопрос об изменении состоявшегося судебного решения в связи с его чрезмерной мягкостью", — резюмируют в надзорном ведомстве.