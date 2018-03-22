Алтайский край в 2018 году благоустроит 24 общественные территории в восьми городах и 246 дворов. Об этом сообщил министр строительства, транспорта, ЖКХ региона Иван Гилев в четверг, 22 марта.
Речь идет о реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Алтайском крае.
Как сообщил Иван Гилев, всего в 2018 году в 13 муниципалитетах края будет благоустроено 24 общественные территории (включая 16 выбранных народным голосованием) и 246 дворов.
Напомним, 18 марта 2018 года прошло народное голосование за общественные территории в восьми городах края.
Было выбрано 16 территорий для благоустройства в 2018 году:
- Барнаул (Нагорный парк, сквер Химиков, площадь Мира (и аллея Целинников), сквер адмирала Кузнецова, Ленинградская аллея, пешеходная зона по ул.Молодежная). Подробнее о краевой столице читайте в материале "Так решили барнаульцы: власти подвели итоги голосования по благоустройству"
- Алейск (Городская площадь (пешеходная зона по ул.Партизанская), аллея вдоль стадиона по ул.Сердюка)
- Бийск (Бульвар Петровский (третья очередь), зеленая зона на перекрестке ул.Советская — пер.Гилева)
- Заринск (центральная площадь города)
- Новоалтайск (продолжение реконструкции Бульвара им. А.Г. Землянова)
- Рубцовск (набережная им.Н.Ф.Петрова)
- Славгород (Аллея Победы)
- Камень-на-Оби (территория "Аквамарин", памятник 10 лет СССР)
Также еще шесть общественных территорий благоустроят в Белокурихе, Яровом, Горняке, Змеиногорске, поселке Степного озера Благовещенского района.
Всего на народное голосование в день выборов президента, 18 марта, было вынесено 42 территории, свой голос отдали более 190 тысяч указанных городов.
Только на общественные территории регион получит 570 млн рублей. Из них 530 млн — это средства федерального бюджета, почти 40 млн — краевые деньги. Примерно столько же регион получил и в прошлом году, когда реализация программы только началась. В 2017 году в крае было благоустроено 229 дворов, 26 общественных территорий.
Комментарии
Дороги сделайте! ....для началв
На дорогах больше своруют. Это уже безтолку. Пол года делать, что бы потом потерять.