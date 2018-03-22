Алтайский край в 2018 году благоустроит 24 общественные территории в восьми городах и 246 дворов. Об этом сообщил министр строительства, транспорта, ЖКХ региона Иван Гилев в четверг, 22 марта.

Речь идет о реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Алтайском крае.

Как сообщил Иван Гилев, всего в 2018 году в 13 муниципалитетах края будет благоустроено 24 общественные территории (включая 16 выбранных народным голосованием) и 246 дворов.

Напомним, 18 марта 2018 года прошло народное голосование за общественные территории в восьми городах края.

Было выбрано 16 территорий для благоустройства в 2018 году:

Барнаул (Нагорный парк, сквер Химиков, площадь Мира (и аллея Целинников), сквер адмирала Кузнецова, Ленинградская аллея, пешеходная зона по ул.Молодежная). Подробнее о краевой столице читайте в материале " Так решили барнаульцы: власти подвели итоги голосования по благоустройству "

" Алейск (Городская площадь (пешеходная зона по ул.Партизанская), аллея вдоль стадиона по ул.Сердюка)

Бийск (Бульвар Петровский (третья очередь), зеленая зона на перекрестке ул.Советская — пер.Гилева)

Заринск (центральная площадь города)

Новоалтайск (продолжение реконструкции Бульвара им. А.Г. Землянова)

Рубцовск (набережная им.Н.Ф.Петрова)

Славгород (Аллея Победы)

Камень-на-Оби (территория "Аквамарин", памятник 10 лет СССР)

Также еще шесть общественных территорий благоустроят в Белокурихе, Яровом, Горняке, Змеиногорске, поселке Степного озера Благовещенского района.

Всего на народное голосование в день выборов президента, 18 марта, было вынесено 42 территории, свой голос отдали более 190 тысяч указанных городов.

Только на общественные территории регион получит 570 млн рублей. Из них 530 млн — это средства федерального бюджета, почти 40 млн — краевые деньги. Примерно столько же регион получил и в прошлом году, когда реализация программы только началась. В 2017 году в крае было благоустроено 229 дворов, 26 общественных территорий.