Фото: Mash
Два офицера полиции подрались в отделе МВД на северо-востоке Москвы. Об этом пишет Life со ссылкой на Mash.
Уточняется, что драка произошла прямо на совещании. Сначала начальник крайне эмоционально отчитывал майора, а затем, когда тот ответил, руководитель подошел и толкнул подчиненного.
После этого майор толкнул начальника в ответ, за что тот схватил его за горло. Присутствующие на собрании бросились разнимать драку.
Издание пишет, что после конфликта подвергшегося нападению майора уволили.
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