Фото: Mash

Два офицера полиции подрались в отделе МВД на северо-востоке Москвы. Об этом пишет Life со ссылкой на Mash.

Уточняется, что драка произошла прямо на совещании. Сначала начальник крайне эмоционально отчитывал майора, а затем, когда тот ответил, руководитель подошел и толкнул подчиненного.

После этого майор толкнул начальника в ответ, за что тот схватил его за горло. Присутствующие на собрании бросились разнимать драку.

Издание пишет, что после конфликта подвергшегося нападению майора уволили.