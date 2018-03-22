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Минпромторг РФ подготовил законопроект, который запрещает со следующего года перевозки по Северному морскому пути нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, на иностранных судах. Об этом в четверг, 22 марта, пишет "Коммерсант".

Издание отмечает, что целью законопроекта, который согласован с министерствами транспорта и энергетики, является обеспечение загрузки заказами судостроительной верфи "Звезда". По данным источников газеты, правительство рассмотрит документ в скором времени. Сейчас законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

Минпромторг предлагает ввести требование об использовании судов лишь отечественного производства для транспортировки и хранения в акватории Севморпути нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля, которые были добыты в российской Арктике, а также для ледокольной и лоцманской проводки, каботажа и морских ресурсных исследований на шельфе. По данным источника издания, ограничения будут распространены на фрахты и аренду судов.

В газете подчеркивается, что исключения могут составить случаи, когда стоимость техники превышает 1 миллиард рублей: тогда решение будет оставаться за подкомиссией по импортозамещению, возглавляемой вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Издание напоминает, что ранее на совещании у главы государства Владимира Путина глава "Роснефти" Игорь Сечин предлагал повысить порог стоимости техники до десяти миллиардов рублей, однако его не поддержали.

По данным "Коммерсанта" нефть и газ по Севморпути сейчас перевозят только НОВАТЭК и "Газпром нефть". В последней компании изданию сообщили, что в свете законопроекта у компании "есть проблема с одним танкером, которую можно решить". В "Роснефти", ЛУКОЙЛе и "Газпром нефти" давать комментарии отказались.

Подчеркивается, что из-за ограничений проблемы могут возникнуть у НОВАТЭКа.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов подчеркнул, что ОСК всегда поддерживала идею подобного законопроекта, но, по его словам, "самое главное, чтобы мы не укусили сами себя за хвост, если запретим всем строить за границей, а сами не сможем".