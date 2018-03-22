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Индексация пенсий с 1 апреля коснется около 76 тысяч пенсионеров Алтайского края, сообщили в региональном отделении ПФР.
С начала следующего месяца социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут на 2,9%. В среднем прибавка составит 247 рублей.
В ПФР добавляют, что после повышения средний размер социальной пенсии вырастет до 9 004 рублей, а по государственному обеспечению — до 9 303 рублей.
Из 76 тысяч человек, кого затронет индексация, более 70 тысяч — получатели социальных пенсий.
Важно отметить, что в апреле индексация будет проведена независимо от того, работают или нет пенсионеры.
А вот в августе вырастут страховые пенсии у пенсионеров, которые работали в 2017 году. В данном случае Пенсионным фондом будет проведен традиционный беззаявительный перерасчет.
Комментарии
"А вот в августе вырастут страховые пенсии у пенсионеров, которые работали в 2017 году."
Мы (работающие пенсионеры) чужие на этом празднике жизни. Проиндексируют, но не выплатят.
спасибо Благодетелям. Вот разживемся на 200 рублей. Они сами -то понимают, что делают?
Рабочих мест не хватает.