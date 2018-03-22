Алтайский край получил на реализация программы "Комфортная городская среда" серьезные деньги. Это посыл федеральной власти, что их интересует, как живут регионы России, а не только крупные города. Об этом заявил глава региона Александр Карлин. Он, глава Барнаула Сергей Дугин, глава краевого Минстройтранса Иван Гилев и другие краевые и городские чиновники провели небольшое совещание на одном из таких объектов в четверг, 22 марта.

В 2018 году Алтайский край только на благоустройство общественных территорий по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" получит 570 млн. Из них 530 млн — это средства федерального бюджета, почти 40 млн — краевые деньги. Примерно столько же регион получил и в прошлом году.

"Я думаю, все понимают, что это знак регионам, что федеральное правительство занимается не только Москвой, не только Петербургом, не только Сочи, но и проявляет заботу о том, чтобы и для жителей других городов были созданы достойные условия", — сказал собравшимся чиновникам и журналистам глава региона.

Небольшое обсуждение программы произошло на площади Мира в Ленинском районе Барнаула. Эта территория заняла второе место по итогам народного голосования по объектам благоустройства 18 марта 2018 года.

Представил объект глава администрация района Александр Михалдыкин.

"Площадь Мира является основной площадкой, где проходят районные мероприятия. Благоустройство этой территории ведется с 2008 года. Сначала облагородили площадку напротив площади, затем саму площадь, которую расширили на 40 метров, позже там появились современные детские игровые комплексы. В прошлом году посадили 22 сибирские ели. Теперь это одна из самых востребованных площадок района", — прокомментировал чиновник.

В 2018 году по программе здесь будет отремонтированы два фонтана, обновлено асфальтовое покрытие на аллее Целинников, увеличено количество уличных светильников.

Александр Михалдыкин сообщил, что площадка будет готова ко дню города. Александр Карлин ответил, что к осени надо успеть основные работы, мелкие доработки можно будет сделать до ноября.

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Точную сумму на этот объект власти пока не назвали, но градоначальник Сергей Дугин отметили, что это самая крупная из всех территорий и ей больше остальных достанется из 112 млн рублей, выделенных на общественные территории Барнаула.

Кстати, из этой суммы 100 млн — федеральные средства, 7,5 млн — краевые, из городского бюджета выделено около 4 млн рублей.

Губернатор Карлин призвал главу города и главу администрации района внимательно контролировать сроки исполнения всех работ. Он также выразил пожелание искать одного подрядчика, а не разных, и на создание проекта, и на сами работы, чтобы не терять время.

Также глава региона порекомендовал своим "подчиненным" сразу ставить информационные стенды: кто делает, что делает, когда делает на объекте. Так Карлин припомнил свои прошлогодние претензии к администрации Барнаула, которая должным образом не проинформировала горожан о реновации зеленых насаждений. Массовая вырубка деревьев в центральных частях города вызвала тогда много вопросов.

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"Что я бы сделал... Я, правда, не глава города, я всего лишь губернатор. Но я бы организовал группу общественников, которые бы работали по каждому проекту. Активных людей, не демагогов. Чтобы мы меньше занимались митингами, а больше работали во внятном режиме", — добавил губернатор.