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Аварийность на сетях и потери воды снизились в краевой столице по итогам 2017 года — об этом было заявлено на заседании общественного совета при барнаульском водоканале.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в прошлом году потери воды были снижены до 18,2% при считающихся нормой 20-25%. Также подчеркивается, что водоканал сократил потребление электроэнергии.

Кроме того, полностью выполнена программа текущего и капитального ремонта с объемом вложений 167,4 миллиона рублей.

Замглавы Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко, комментируя ситуацию, отметил: "Снижается аварийность, ведется работа по модернизации систем. У нас есть понимание – как взаимодействие предприятия и администрации должно выстраиваться дальше".

Что касается работы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Барнаула, то в прошлом году на реализацию инвестиционной программы предприятия было направлено более 273 миллионов рублей.