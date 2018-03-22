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В центре Токио появился трехметровый памятник известному монстру из кинофильмов — Годзилле. Торжественная церемония открытия состоялась в четверг, 22 марта, на площади в центре японской столицы, пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Уточняется, что высота самой фигуры составляет 2,5 метра. На постаменте написано: "Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой". Данная фраза взята из последнего фильма из серии картин про монстра, который вышел в 2016 году.

Агентство пишет, что лента "Годзилла: Возрождение" была названа фильмом года и получила ряд национальных наград. Монумент изображает Годзиллу именно из этой картины.

Фильм 2016 года — уже 29-й в серии картин о Годзилле. Первая лента о чудовище была снята в Японии в 1954 году после испытания американской водородной бомбы на тихоокеанском атолле Бикини. Согласно сценарию, данный взрыв превратил мирного подводного ящера в чудовище, которое вышло из глубин и начало крушить все на своем пути.

Подчеркивается, что в Японии фильмы о Годзилле стали важной частью национальной культуры.