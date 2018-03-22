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Члены регламентного комитета Верховной рады проголосовали за возможность снятия неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Все решения были приняты единогласно, пишет ТАСС.

Агентство пишет, что окончательно вопрос может решиться в парламенте уже в четверг, 22 марта.

В середине месяца с соответствующими представлениями обратился генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он заявил, что владеет "неопровержимые доказательства" того, что Савченко намеревается совершить теракт в сессионном зале парламента страны.

"Мы подозреваем Савченко в сговоре с целью изменения конституционного строя силовым способом, в подготовке посягательства на жизнь президента Украины.., в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации ДНР (Донецкой народной республики), в ношении, приобретении, передаче оружия", — цитирует агентство слова Луценко, произнесенные на заседании комитета.

РИА Новости добавляет, что сама Савченко ранее признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. По ее словам, это было лишь "сюрреализмом и политической провокацией", цель которой заключалась в том, чтобы "показать властям, что они тоже смертны".