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Ученые из Университета Эмори в США выяснили, что употребление сладких напитков, включая фруктовые соки, увеличивает риск преждевременной смерти у взрослых старше 45 лет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на EurekAlert!.

Участниками исследования стали свыше 30 тысяч человек. Позднее специалисты исключили тех, кто страдает сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сократив тем самым выборку до 18 тысяч добровольцев.

В течение шести лет специалисты наблюдали за уровнем употребления добровольцами напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, в том числе содовой воды, соков, конфет, сладких завтраков и других. При этом при смерти добровольца выяснялась возможная причина его гибели, включая сердечный приступ и другие нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы.

Итоги исследования показали, что люди, выпивавшие порядка 1 литра сладких напитков в день, умирали вдвое чаще от ишемической болезни сердца. При этом смертность среди участников, употреблявших меньше 30 миллилитров в день, была намного ниже.

Исследователи подчеркивали, что другие сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти.