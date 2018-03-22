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Проверка, которую провело краевое Миноприроды на ОАО "Благовещенский комбинат молочных продуктов", вскрыла факты нарушения природоохранного законодательства.

Как сообщили в региональном ведомстве, комбинат осуществляет хозяйственную деятельность на объектах по производству пищевых продуктов — молочной продукции, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В частности, было установлено, что предприятие использует очистные сооружения с напорным коллектором и полями фильтрации, введенные в эксплуатацию в феврале 2016 года.

Объем сточных вод, поступающих на поля фильтрации, составляет 343,1 тысячи кубометров в год, или 0,94 тысячи кубометров в сутки.

"ОАО "Благовещенский КМП" не подало в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации объекта – "Очистные сооружения с напорным коллектором и полями фильтрации" — заявку на постановку на государственный учет. На момент проведения проверки данный объект на государственный учет не был поставлен", — констатируют в Минприроды.

Это является нарушением природоохранного законодательства. В этой связи предприятию выдано предписание об устранении нарушений, а руководителю организации было вынесено административное наказание в виде штрафа.