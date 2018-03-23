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Весенняя погода в Алтайском крае продолжает удивлять своей неустойчивостью — 23 марта в регионе ожидается потепление до +15 градусов, дождь, мокрый снег и шквалистый ветер.

"На большей территории осадки в виде дождя и мокрого снега,местами гололедные явления,в предгорьях местами сильный дождь, утром на дорогах сильная гололедица", — информирует региональный Гидрометцентр.

Дневные температуры в крае составят +5...+10 градусов, в предгорьях ожидается до +15 градусов.

Ветер будет юго-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы 17-22 метра.

В Барнауле дождь, утром на дорогах местами гололедица.

В дневное время в краевой столице будет +7...+9 градусов.

Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.