Фото: vk.com/barneos22

Волонтеры "Гражданского патруля" проводят рейд по слабо закрепленным тяжелым конструкция в столице Алтайского края. Об этом активисты сообщили в своей группе во "ВКонтакте".

В сообщении сказано, что рейд связан с падением бетонного забора на школьницу 19 марта.

"Я уже предупредил пресс-службу мэрии, что мы будем эту тему поднимать, будет проводиться рейд по таким объектам, которые плохо закреплены. Это однозначно будет. В ближайшие дни займемся этой темой", — приводятся в записи слова представителя "Гражданского патруля" в Барнауле Игоря Берга.

Подчеркивается, что стать участником рейда может любой желающий. Для этого необходимо установить на свои смартфоны приложение "Гражданский патруль", а затем сообщать через него об обнаруженном опасном объекте.

Напомним, в понедельник, 19 марта, рядом со школой №31 на первоклассницу упала бетонная плита, служившая забором. Пострадавшую девочку госпитализировали в больницу. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.