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Мэрия объяснила, почему отложили расширение перекрестка Ленина и Матросова

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Работы сдвинут в связи с уменьшением целевого финансирования

Фото: Amic.ru

Мэрия Барнаула объяснила, почему реконструкцию перекрестка Ленина и Матросова отложили на целый год. Изначально планировалось, что участок расширят за три года за 53 миллиона рублей. Причем основные работы должны были провести в 2018 году. Однако как следует из данным, на этот сезоны мэрия выделила только 430 тысяч рублей, а на 2019 — 46 миллионов. Таким образом, судя по всему, все трудоемкие работы будут отодвинуты на год.

В мэрии пояснили, что в в связи с уменьшением целевого финансирования срок выполнения работ изменен на 2017-2020 годы. При этом в 2017 году между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула и ООО "ДСК-28" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции перекрестка сроком с 2017 по 2019 год.

В 2018 году планировались работы по реконструкции перекрестка с устройством дополненных полос движения на пересечении Ленина с Матросова, проспекта Ленина с улицей Аносова, в районе здания №129 по проспекту Ленина, замене асфальтобетонного покрытия по Ленина от улице Аносова до улицы Красный текстильщик, устройство ливневой канализации.

Теперь же эти работу будут сдвинуты на 2019 год по финансовым причинам. В 2020 году на данных участках будет произведена работа по благоустройству.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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