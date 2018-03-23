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Квартиру у леса продают в санаторной зоне Барнаула за 12,9 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 143 квадратных метра находится в закрытом поселке на Змеиногорском тракте

Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 143 квадратных метра продают в кирпичном доме на Змеиногорском тракте в Барнауле за 12,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Как отмечает автор объявления, жилье расположено в элитном поселке. "В квартире имеются: гардеробная, гостиная с открытой лоджией, кухня, три спальни, два санузла, балкон. На огороженной охраняемой территории есть все необходимое для комфортной спокойной жизни", — подчеркивает продавец.

На территории рядом с лесом обустроены детские и спортивные площадки, фонтаны, теннисный корт, площадка для выгула собак. Рядом также расположена крытая парковка.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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