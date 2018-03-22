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Новосибирские следователи начали проверку после отравления пятерых местных жителей суши, которые привезла им одна из городских служб доставки еды. Об этом в четверг, 22 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 19 марта. Пять работников одной из организаций города отравились едой, которая была доставлена службой доставки суши-роллы "Харакири" ООО "Суши-Экспресс". Следователи возбудил дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", добавили в пресс-службе ведомства.

В данный момент следователи устанавливают обстоятельства инцидента. По итогам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Портал НГС.Новости сообщает, что все пострадавшие отказались от госпитализации. При этом региональное управление Роспотребнадзора заявило, что в областной Центр гигиены и эпидемиологии поступило сообщение о пяти случаях острой кишечной инфекции. Ведомство организовало эпидемиологическое расследование в отношении компании, где пострадавшие заказали еду.

В кулинарном цехе ООО "Суши-Экспресс" были отобраны пробы кулинарных изделий, сырых полуфабрикатов, взяты смывы с оборудования и инвентаря. Проверка выявила множество нарушений. Уточняется, что в кулинарном цехе, в частности, отсутствовали необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены персонала, не была организована регулярная централизованная стирка санитарной и спецодежды, и так далее. В результате был составлен протокол о временном закрытии предприятия.