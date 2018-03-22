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Известный певец Виталий Грачев, известный как Витас, устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе. Полицейские взяли с артиста объяснение, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Уточняется, что инцидент произошел накануне, 21 марта. "Певец устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции", — цитирует агентство слова собеседника.

Подчеркивается, что ряд СМИ написал, что исполнитель был в этот момент пьян. Данную информацию источник не уточнил.

В ГУ МВД по Московской области подтвердили, что в Одинцовском районе слышались хлопки. По данному факту в отношении мужчины 1979 года рождения проводится проверка. По ее итогам будет проведена проверка.

Источник не назвал официально агентству имя мужчины, однако Витас тоже родился в 1979-м.