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Депутат Государственной Думы Николай Валуев предложил создать в РФ экологическую полицию. Ее задачей станет борьба с браконьерством, передает RT со ссылкой на ТАСС.

"Российской Федерации нужна вертикально интегрированная федеральная структура по охране, мы её называем "экологическая полиция" — это рабочее название", — цитирует издание слова депутата.

Валуев отметил, что в стране выросло количество преступлений в отношении охотничьих инспекторов. Он уточнил, что в результате этого "погибают егеря, рыбоохрана, лесники", что "принимает масштаб некоей системы". При этом многие остаются безнаказанными, добавил депутат.

Издание отмечает, что ранее появилась информации о планах создать экологическую полицию в Пекине. Она будет бороться со смогом и загрязнениями.