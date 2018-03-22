Савченко задержали в Верховной раде

Депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали в здании парламента Украины, сообщает RT.

Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина". К Савченко подошел следователь Службы безопасности Украины и предложил проехать в здание СБУ. На это Савченко предложила "прогуляться пешком".

Вместе со следователем и журналистами Савченко пошла к зданию украинской спецслужбы.

Ранее сообщалось, что Верховная рада лишила депутатской неприкосновенности Надежду Савченко. Также депутаты Рады одобрили представления о её задержании и аресте.