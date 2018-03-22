МВД России не намерено реализовывать инициативу об автоматическом продлении водительских удостоверений, сообщается на сайте ведомства.

"В настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано", - сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она пояснила, что результаты медицинского освидетельствования, которое необходимо для получения водительских прав, являются врачебной тайной.

"Получение должностными лицами Госавтоинспекции информации о результатах медицинского освидетельствования не представляется возможным, в связи с чем представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным", — подчеркнула Волк.

Ранее сообщалось, что изучается возможность введения автоматического продления водительских прав.