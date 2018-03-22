Глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Михаил Щетинин заявил, что экспорт продовольствия из России может превысить импорт через 4 года, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу сенатора от Алтайского края.

"Через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну. При этом нужно нарастить экспорт мясной продукции", — сказал Щетинин на парламентских слушаниях, посвященных актуальным вопросам развития мясного и молочного скотоводства.

Он отметил, что Россия должна нарастить экспорт товаров высокого передела и повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком, овощами.

Щетинин добавил, что руководство страны в последние годы сделало очень многое для поддержки АПК: "Руководством страны приняты беспрецедентные меры поддержки АПК, направленные на то, чтобы наше сельское хозяйство стало более конкурентоспособным как на внутреннем, так и на внешнем рынках".