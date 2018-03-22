В Алтайском крае Тюменцевским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя за незаконную рубку лесных насаждений, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в период времени с 25.08.2017 по 04.09.2017 житель района при помощи бензопилы спилил 5 сырорастущих деревьев породы сосна объемом 8,86 м3, причинив ущерб Российской Федерации в размере 110 289 руб.

В ходе следствия и в судебном заседании вину в совершении преступления мужчина не признал.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. В соответствии со ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Гражданский иск прокурора Тюменцевского района Алтайского края о взыскании с виновного лица материального ущерба от преступления в размере 110 289 руб. удовлетворен в полном объеме.

Признанная вещественным доказательством бензопила, принадлежащая виновному, конфискована в доход государства.