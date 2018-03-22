Жительница Барнаула рассказала о семье, которая лишилась дома из-за риелтора, пишут в интернет-сообществе "Барнаул22".

"В Barnaul22 написала Светлана Бондаренко, которая рассказала неприятную историю, которая произошла с семьей из поселка Октябрьский", — говорится в паблике.

По словам женщины, 21 марта в поселке сотрудники банка разгромили дом: взломали дверь, вырвали провода и отрезали трубы отопления.

При этом, как отмечается, сотрудник банка ударил хозяйку по лицу, а когда 14-летний сын заступился за мать, откинул его в сторону.

Женщина подчеркнула, что при действиях сотрудников банка присутствовала полиция. "Спокойно за этим наблюдали", — говорит Светлана.

По ее словам, семья стала жертвой риелтора и теперь выселяют из дома, а помочь некому.