Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что всемирное антидопинговое агентство сделает все возможное, чтобы Россия не получила прав на проведение новых турниров, передает ТАСС.

"Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений. Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их не получила", — отметил Тэйлор.

Он также отметил, что полностью исключать получения нашей страной международных стартов нельзя, поэтому у России "остается возможность принимать новые турниры".

Ранее сообщалось, что в кодекс агентства были внесены изменения, согласно которым международные федерации обязуются принимать заявки на проведение соревнований под своей эгидой только от тех стран, чьи национальные антидопинговые организации соответствуют кодексу WADA и которые присоединились к конвенции ЮНЕСКО. Таким образом, Россия не сможет претендовать на новые турниры, поскольку Российское антидопинговое агентство до сих пор не восстановлено в WADA. Новые правила вступят в силу 1 апреля 2018 года.