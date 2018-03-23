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Всемирный день метеорологии отмечается 23 марта. Эта дата отмечается по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН.

23 марта выбрано в связи с тем, что в этот день в 1950 году вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации, в которой и было провозглашено ее образование. Девизом праздника стали слова: "Погода, климат и вода в информационную эру".

В этот день портал Amic.ru подготовил обзор весенних минимумов и максимумов в Барнауле за последние 50 лет. В этом нашей редакции помогла начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По ее словам, среднесезонная температурная норма (совокупно март, апрель и май) в краевой столице составляет +2,7 градуса.

Исходя из этого значения, самая теплая весна в нашем городе, начиная с 1968 года, выпала на 1997 год, когда среднесезонная температура составила +7,4 градуса, что на 4,7 градуса выше нормы.

На удивление теплую весну Барнаул переживал и совсем недавно – в 2016 году. Тогда среднесезонная температура составила +5,8 градуса. Очень тепло было и весной 1990 года. Тот сезон отметился средней температурой +5,6 градуса.

А вот самая холодная весна за последние полвека была зафиксирована в 1979 году с показателем -0,1 градуса.

Если говорить о показателе рекордных весенних осадков в краевом центре, то наиболее обильными они были в 1975 году – 158 миллиметров при норме в 83 миллиметра.

Очень много осадков было весной 2004-го – 150 миллиметров, а также весной 2000-го – 143 миллиметра.

А вот самой засушливой за последние 50 лет оказалась весна олимпийского 1980-го года. Тогда Барнаул, можно сказать, задыхался от дефицита осадков – за три месяца всего выпало 14,8 миллиметра.