Жителей Алтая предупреждают об ограничении дорожного движения 23 марта

Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения об ограничении движения транспорта.

В связи с проведением военных учений 23 марта с 7:10 утра до 10:10 — на три часа — будет ограничено движение на автодорогах:

стелла "Колоски" — а/д Р-256 — с. Косиха;

с. Косиха — а/д Р-256;

граница Косихинского и Первомайского районов - а/д Р-256 — с. Косиха;

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.