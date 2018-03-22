Жителей Алтая предупреждают об ограничении дорожного движения 23 марта

Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения об ограничении движения транспорта.
В связи с проведением военных учений 23 марта с 7:10 утра до 10:10 — на три часа — будет ограничено движение на автодорогах:
стелла "Колоски" — а/д Р-256 — с. Косиха;
с. Косиха — а/д Р-256;
граница Косихинского и Первомайского районов - а/д Р-256 — с. Косиха;
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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