Минобороны рассказало о финалистах конкурса на название нового оружия

Минобороны опубликовало список финалистов онлайн-голосования по определению названий для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и подводного беспилотного аппарата.

В финал вышли названия для боевого лазерного комплекса "Василиск", "Пересвет" и "Блик".

Для крылатой ракеты с ядерной силовой установкой — "Пальмира", "Сюрприз" и "Буревестник".

Для подводного беспилотного аппарата — "Посейдон", "Аврора" и "Прибой".

Онлайн-голосование продлится до 20 часов 22 марта. Набравшие максимальное количество голосов имена будут присвоены указанным видам вооружений.

Некоторые названия, лидировавшие на предыдущем этапе конкурса, не прошли в финал. Например, "Песец" для ракеты с ЯСУ.