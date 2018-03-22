Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призналась, что не сдержалась бы и дала бы "в морду" наблюдателю, оскорбившего избирателей на Северном Кавказе, передает ТАСС.

В четверг, 22 марта, в ходе заседания ЦИК председатель избиркома Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева рассказала о работе на участках наблюдателей. По ее словам, работавший на участке в Черкесске наблюдатель назвал избирателей Северного Кавказа "баранами".

"Была бы я на месте, за пределами приличий получил бы в морду", — прокомментировала ситуацию Памфилова.

"А представители Кавказа — люди корректные и воспитанные, кроме презрения ничего не оказали, рукоприкладством не занимались. Он бы получил у меня в зубы", — добавила Памфилова.