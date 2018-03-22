В Волоколамске появится табло, на которое будут выводиться результаты проб воздуха, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка министерства.

"На центральной площади Волоколамска, возле здания администрации развертывается мобильный комплекс на базе "КамАЗа", — сказал собеседник агентства.

На экран мобильного комплекса будет выводиться информация о замерах проб воздуха и рекомендации на случай осложнения ситуации.

МЧС России уже приступило к установлению мобильного комплекса экстренного оповещения населения после многочисленных жалоб на неприятный запах от полигона "Ядрово".

Ранее сообщалось, что в Волоколамске 60 детей, учащихся в разных школах, обратились к врачам за помощью, несколько из них были госпитализированы. В минздраве Московской области отметили, что не связывают обращения детей с выбросом свалочных газов на полигоне бытовых отходов "Ядрово", расположенном вблизи города. Следственный комитет начал проверку по факту отравления детей. Власти Подмосковья также решили перенести начало учебного дня в школах Волоколамска с 8:30 на 10:30 из-за выбросов на свалке "Ядрово".