Сколько будет стоить барнаульская "двушка" в странах бывшего СССР

Специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU рассчитали, сколько обычных квартир в Барнауле нужно продать, чтобы купить аналогичное жильё в столицах бывших советских республик — Риге, Минске, Тбилиси, Кишинёве, а также в Астане. Для расчётов была взята обычная двухкомнатная квартира в Барнауле за 2,34 млн рублей. Столько стоит, например, "двушка" в панельном доме на Матросова.

Больше всего таких объектов понадобится жителю Барнаула для покупки квартиры в латвийской Риге. В частности, средняя "двушка" в прибалтийском городе стоит 6,62 млн рублей в пересчете на рубли. Например, за эту цену можно купить двухкомнатную квартиру с мебелью в новом доме в спальном районе латвийской столицы.

В дружественном к России Минске обычная "двушка" с ремонтом в 10-этажке 2008 года постройки стоит 3,56 млн рублей. На аналогичное барнаульскому жильё в Тбилиси кроме суммы, вырученной от продажи обычной квартиры, нужно будет добавить 820 тысяч рублей, а в Астане — 680 тысяч рублей.

Одна из самых дешевых столиц бывшего СССР — Кишинёв. В столице Молдавии двухкомнатную квартиру можно купить по цене барнаульской или даже дешевле.

"Ряд стран ближнего зарубежья популярны у тех россиян, кто может работать удаленно или имеет постоянный доход, например, от сдачи недвижимости в аренду", — отмечает руководитель проекта пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Среди причин — хороший климат и экология, а также невысокие цены на товары и услуги по сравнению со многими российскими городами".

Ранее аналитики N1.RU рассказывали, сколько потребуется продать квартир в Барнауле для аналогичного жилья в Москве и на юге России. На среднестатистическую московскую квартиру уйдет 4 таких же в Барнауле плюс 900 тысяч рублей сверху. А в Краснодаре среднюю квартиру можно найти по цене барнаульской.