Пятница, 23 Март, 09:17

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,84
€ 70,31
484526
13°
Обь
-11см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Сколько будет стоить барнаульская "двушка" в странах бывшего СССР

, ИА "Амител"
Для сравнения брались цены на недвижимость в Латвии, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Казахстане

Фото: dobovo.com

Специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU рассчитали, сколько обычных квартир в Барнауле нужно продать, чтобы купить аналогичное жильё в столицах бывших советских республик — Риге, Минске, Тбилиси, Кишинёве, а также в Астане. Для расчётов была взята обычная двухкомнатная квартира в Барнауле за 2,34 млн рублей. Столько стоит, например, "двушка" в панельном доме на Матросова.

Больше всего таких объектов понадобится жителю Барнаула для покупки квартиры в латвийской Риге. В частности, средняя "двушка" в прибалтийском городе стоит 6,62 млн рублей в пересчете на рубли. Например, за эту цену можно купить двухкомнатную квартиру с мебелью в новом доме в спальном районе латвийской столицы.

В дружественном к России Минске обычная "двушка" с ремонтом в 10-этажке 2008 года постройки стоит 3,56 млн рублей. На аналогичное барнаульскому жильё в Тбилиси кроме суммы, вырученной от продажи обычной квартиры, нужно будет добавить 820 тысяч рублей, а в Астане — 680 тысяч рублей.

Одна из самых дешевых столиц бывшего СССР — Кишинёв. В столице Молдавии двухкомнатную квартиру можно купить по цене барнаульской или даже дешевле.

"Ряд стран ближнего зарубежья популярны у тех россиян, кто может работать удаленно или имеет постоянный доход, например, от сдачи недвижимости в аренду", — отмечает руководитель проекта пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Среди причин — хороший климат и экология, а также невысокие цены на товары и услуги по сравнению со многими российскими городами".

Ранее аналитики N1.RU рассказывали, сколько потребуется продать квартир в Барнауле для аналогичного жилья в Москве и на юге России. На среднестатистическую московскую квартиру уйдет 4 таких же в Барнауле плюс 900 тысяч рублей сверху. А в Краснодаре среднюю квартиру можно найти по цене барнаульской.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

23.03.2018 08:06
Filin

ну да, Барнаул столица еще та. Пошто со столицами сравнивать, сравнивайте с таким же деревенским центром

0  0
23.03.2018 08:49
- гость -

а если сравнивать с таким же захолустьем то окажется, что и цены выше и доходы у населения меньше в Барнауле

0  0
23.03.2018 08:51
- гость -

на мой взгляд цены в Барнауле неадекватные на недвижимость, не ответствуют доходам граждан

0  0
23.03.2018 08:52
- гость -

а что правда, что климат в Риге или Астане лучше чем у нас?

0  0
23.03.2018 09:06
Геннадий Нигматулин_odnoklassniki

Вывод: В регионе, где самые нищие жители, самые дешёвые квартиры. Ничего нового не происходит.

0  0
23.03.2018 09:16
Геноцид Эклеров

да уж, сравнивать квартиру в Барнауле и столицах других государств, пускай и бывших советских республик, это надо было ума набраться)
а чё вы с Нью-Йорком или Лондоном не сравниваете?
в чем был смысл этого упражнения?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
09:14
Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса за дебош на борту самолета 0
09:09
Пенсионерку сбили насмерть на пешеходном переходе в Барнауле 0
08:57
Горнолыжный курорт могут построить в Приморье 0
08:43
Шестибалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 23 марта 0
08:26
СМИ: Евросоюз отзовет своего посла в России из-за "дела Скрипаля" 1
08:18
Где в Барнауле попробовать настоящие морсы и блинчики с доставкой на дом 0
08:04
Второе заседание Общественного совета "Росводоканал" провел в Барнауле 0
07:50
Ежедневник: чем запомнилось 23 марта 0
07:34
Сколько будет стоить барнаульская "двушка" в странах бывшего СССР 6
07:19
Квартиру у леса продают в санаторной зоне Барнаула за 12,9 млн рублей 0
07:14
20 лет она спасала детей, а теперь спасать нужно ее: просьба о помощи 14
07:03
Хотим быть могучими: психолог об избиении девочки-подростка в Барнауле 0
06:48
Мэрия объяснила, почему отложили расширение перекрестка Ленина и Матросова 8
06:32
Фабрика преткновения: снесут ли в Барнауле здание на Гоголя и что построят 2
06:17
Дождь со снегом и +15 градусов: погода преподнесет сюрприз в Алтайском крае 0
06:01
Рекорды барнаульской весны: самые теплые, холодные и засушливые сезоны 0
05:30
Подробности выселения семьи Путиных из дома в поселке Октябрьский 10
04:38
Матвиенко: России для прорывного развития нужны законы на опережение 1
03:32
Госдума начала работу по реализации Послания президента России 1
02:39
Сайт Минобороны атаковали хакеры из Украины, США и Европы 1
01:01
Полезный шоколад с экстрактом женьшеня создали дальневосточные ученые 2
00:14
Ученые из России нашли лекарство от рака в березовой коре 3
23:57
МЧС установит в Волоколамске табло с результатами проб воздуха и советами 5
23:40
Памфилова "дала бы в морду" оскорбившему избирателей наблюдателю 6
23:28
Минобороны рассказало о финалистах конкурса на название нового оружия 0
22:58
Порошенко всех поблагодарил после задержания Савченко 0
22:22
Жителей Алтая предупреждают об ограничении дорожного движения 23 марта 0
22:15
Член WADA пообещал делать все, чтобы Россия не получала новых турниров 0
21:46
Жительница Барнаула: сотрудник банка ударил женщину при полицейских 6
21:27
Житель Алтая за пять спиленных сосен получил условно и 110 тыс. штрафа 1
21:01
Щетинин: экспорт продовольствия из России превысит импорт через 4 года 2
20:39
МВД исключило возможность автоматического продления водительских прав 2
20:24
Савченко задержали в Верховной раде 4
20:02
"Бенгальский огонек": в центре Барнаула "проехал трамвай, и все закоротило" 3
19:48
Депутат Валуев предложил создать в России экологическую полицию 4
19:22
Витас попал в отдел полиции после стрельбы в подмосковной Барвихе 2
19:08
Коротко о главном: перенос столицы, страсти перевозчиков и отравители собак
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 марта
18:46
Следственный комитет занялся историей с отравлением новосибирцев суши 2
18:24
Песков прокомментировал слухи о возможном повышении НДФЛ 4
18:06
Бетонные заборы проверяют в Барнауле после падения плиты на первоклассницу 3
17:50
Ученые рассказали, чем опасны фруктовые соки для здоровья 0
17:33
Комбинат молочных продуктов в Алтайском крае уличили в нарушениях 0
17:22
"Автобусную сеть похороним": на Алтае могут исчезнуть пригородные маршруты 14
17:16
Из героев в злодеи: комитет Рады поддержал арест Надежды Савченко 1
17:04
Барнаульский водоканал заявил о сокращении числа аварий и потерь на сетях 0
16:53
Гигансткий памятник Годзилле установили в Токио 1
16:42
Белокуриха вошла в тройку лидеров для отдыха с детьми на весенние каникулы 1
16:32
СМИ: кабмин запланировал новые ограничения для иностранных судов 1
16:21
Не только Москве и Сочи: губернатор о деньгах на благоустройство Барнаула 0
16:13
Пенсию проиндексируют 76 тысячам жителей Алтая с 1 апреля 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.