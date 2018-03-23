Архангельские ученые обнаружили в березовой коре вещества, способные бороться с раком, сообщает LIFE со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Russian Chemical Bulletin,

Вещества с названием пентациклические тритерпеноиды "обладают антибактериальными, антивирусными, жаропонижающими", а также противоопухолевыми свойствами.

Ученые надеются, что именно эти вещества смогут послужить ингредиентом при создании лекарств от рака.

Эти вещества содержатся также в кожуре фруктов, листьях и в других деревьях. Но именно в березовой коре их обнаружили в наибольшей концентрации — до 40%.